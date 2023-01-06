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Военное обозрение

Президент Франции пообещал передать Украине легкие колесные танки AMX-10RC

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Источник изображения: topwar.ru

Франция собралась поставить Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC, которые также называют легкими колесными танками. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник в администрации французского президента.

Решение о передаче легких колесных танков Украине озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в последнем телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, Париж согласен усилить военную помощь Украине, передав для ВСУ легкие танки AMX-10 RC.

Напомним, что AMX-10RC представляет собой легкий колесный танк или тяжелый бронеавтомобиль французского производства. Он был разработан Satory Military Vehicles по специальному заказу французской армии как бронированная разведывательная машина, способная также вести бой с бронетехникой противника.

Бронемашины данного типа производились с 1976 по 1994 годы. В настоящее время AMX-10RC все еще стоит на вооружении французской армии. Также эти бронемашины находятся на вооружении армий Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Индонезии, ОАЭ, Сингапура и Камеруна. Теперь в этот список может войти еще и Украина.

Отметим, что с начала специальной военной операции Франция оказывает большую военную помощь Украине. Так, Украине были поставлены самоходные артиллерийские установки, зенитные орудия, гаубицы, большое количество боеприпасов и снаряжения. Есть примеры участия французских наемников в боевых действиях в составе формирований вооруженных сил Украины.

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Страны
Индонезия
Камерун
Катар
Марокко
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сингапуp
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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