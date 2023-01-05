Американский профессор заявил, что военная помощь США провоцирует страдания украинцев

Согласно подсчетам Дэна Стейнбока, с начала СВО общий объем американской помощи Киеву превысил $106 млрд, что, по мнению эксперта, "превращает больную страну в обанкротившееся несостоявшееся государство"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Военная помощь США превращает Украину в "обанкротившееся несостоявшееся государство", приводит к страданиям украинцев. Такое мнение выразил американский профессор Дэн Стейнбок в статье, опубликованной в среду на сайте журнала The American Conservative.

"Страдания людей на Украине вызваны массивной военной помощью США, которая превращает больную страну в обанкротившееся несостоявшееся государство", - считает сторонник многополярного мира Стейнбок. По его мнению, решение вашингтонской администрации продолжать поставлять Киеву многомиллиардные пакеты военной помощи только "продлит страдания украинцев".

Как считает эксперт, Украина всего год назад "все еще могла играть важную роль в качестве моста между Восточной и Западной Европой благодаря своей жизненно важной позиции" в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Однако "геополитические планы США и НАТО предусматривали превращение Украины в масштабную военную базу", полагает он. Помощь Запада, по мнению Стейнбока, "уже привела к банкротству украинской экономики, что некоторые наблюдатели предвидели еще девять месяцев назад". Ситуация на Украине, подчеркивает он, "также ускорит ослабление международной роли США и снижение темпов глобального экономического развития". "Когда великим державам не удается сбалансировать свою экономическую базу с военной мощью и стратегическими обязательствами, они сталкиваются с риском имперского перенапряжения. Именно в этом заключается главный глобальный риск Америки в 2020-х годах. И в силу роли США в мировой экономике глобальные последствия такого перенапряжения будут пагубными, масштабными и долгосрочными", - поясняет профессор.

Стейнбок сравнивает ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме. "Идеологические самообманы имеют свою цену. Подобно тому, как обострение ситуации во Вьетнаме разрушило мечту [36-го] президента [США Линдона] Джонсона о "Великом обществе" внутри страны, слепая вера [нынешнего] президента [Джо] Байдена в своих советников подрывает его внутреннюю повестку", - считает он. Речь идет о комплексе внутренних мер "Великое общество", который предлагал социальные реформы для искоренения бедности и расовой сегрегации, программа была свернута из-за участия США в войне во Вьетнаме.

По подсчетам профессора, с начала специальной военной операции РФ на Украине общий объем американской помощи Киеву превысил $106 млрд. Речь идет о военной, гуманитарной, финансовой помощи и других видах поддержки. В среднем, по мнению эксперта, США ежемесячно выделяют Украине около $6,8 млрд. Он подчеркивает, что к маю утвержденный в конце декабря американским Конгрессом очередной пакет помощи Украине будет исчерпан и вашингтонская администрация будет запрашивать у законодателей дополнительные средства "на фоне мировой рецессии". При этом общий объем предоставленной Украине международной помощи составил более половины ее ВВП от 2021 года.

Касаясь ситуации в США, эксперт прогнозирует, что "высокий и растущий долг в процентах от ВВП замедлит экономический рост, увеличит процентные выплаты иностранным держателям американского долга и повысит риск бюджетного кризиса". По его мнению, "поскольку администрация Байдена распространяет свою украинскую доктрину с России на Иран", Китай и другие страны, ассигнования на оборону резко возрастают, что еще больше будет способствовать росту долга, дефицита и процентной ставки в самой стране.

"В течение последнего десятилетия мировая экономика определялась геополитическими, а не экономическими приоритетами. Результаты оказались предсказуемо катастрофическими. Риск рецессии бросает мрачную тень на экономику США. Еврозона уже столкнулась с глубокой рецессией. Экономика Японии сокращается. Великобритания борется с самым сильным падением уровня жизни с начала таких подсчетов. В 1940-х годах война грозила обернуться появлением непомерного долга. Сегодня чрезмерный долг грозит войнами, в которых не будет победителей, благодаря лучшим и самым талантливым", - заключил профессор.