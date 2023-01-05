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ТАСС

США заявили о планах в ближайшее время предоставить Украине новую военную помощь

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

Она может включать дополнительные установки РСЗО HIMARS, уточнили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни и недели предоставить Киеву новую военную помощь и не ожидают скорого прекращения боев на Украине. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На востоке [Украины] бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, - сказал он. - Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели".

Новые пакеты военной помощи США Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS, уточнили в Белом доме. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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