Глава Минпромторга Мантуров совершил перелет на российском лайнере МС-21

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации – глава Минпромторга России Денис Мантуров лично испытал российский самолет МС-21, воспользовавшись им для осуществления перелета во время рабочей поездки в Ульяновск.

В ходе рабочей поездки глава Минпромторга посетил предприятие "Ростеха" в Ульяновске - ПАО "Ил"-Авиастар. Перелет из Москвы в Ульяновск осуществлялся на новейшем российском авиалайнере МС-21.

По словам Мантурова, серийное производство российского самолета МС-21, оснащенного двигателем ПД-14 отечественного производства начнется в 2025 году.

МС-21 представляет собой российский среднемагистральный пассажирский авиалайнер нового поколения. Он вмещает в себя от 163 до 211 пассажиров. Самолет, являющийся результатом передовых разработок в области авиастроения, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось о переносе на один-два года запуска серийного производства самолёта МС-21 из-за антироссийских санкций. Авиалайнер планируется производить серийно только с двигателем российского производства ПД-14. Также в самолете предстоит совершить импортозамещение ряда систем и агрегатов.

Изначально предполагалось, что доля комплектующих отечественного производства, используемых в производстве МС-21, будет составлять 38 %, однако впоследствии было принято решение об увеличении этого показателя до 97 %, чтобы практически полностью нивелировать зависимость от зарубежных поставок комплектующих.