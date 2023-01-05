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ТАСС

В Ростех войдут более 10 военных заводов

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Госкорпорация Ростех
Госкорпорация Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Речь идет о предприятиях, 100% акций которых находится в федеральной собственности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии войдут в госкорпорацию "Ростех", соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на портале правовой информации.

"Преобразовать федеральные казенные предприятия по перечню согласно приложению в акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - говорится в документе.

Среди предприятий перечислены завод "Авангард" в Башкирии, Алексинский химический комбинат в Тульской области, "Анозит" в Новосибирской области, государственный НИИ химических продуктов в Татарстане, завод имени Морозова в Ленинградской области, завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, Казанский государственный казенный пороховой завод в Татарстане, НПО "Казанский завод точного машиностроения" в Татарстане, комбинат "Каменский" в Ростовской области, Пермский пороховой завод, ФКП "Самарский завод "Коммунар", Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод, федеральный центр двойных технологий "Союз" в Московской области. 

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Страны
Россия
Компании
ППЗ
Ростех
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