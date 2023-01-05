Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год

По словам директора завода Авиастар-СП Сергея Шереметова, производство идет на поточной линии сборки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Авиастар-СП (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию в составе Ростеха) нарастил объем выпуска тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до пяти в год. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте правительства РФ.

"Предприятию удалось нарастить объем выпуска и темпы производства до пяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год", - приводятся в сообщении слова управляющего директора завода Сергея Шереметова.

Отмечается, что производство новых самолетов идет на поточной линии сборки, что позволяет снизить трудоемкость. Линия сборки оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

Ранее ОАК сообщала, что очередной самолет Ил-76МД-90А был передан Минобороны России в конце декабря 2022 года.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У нового самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.