Войти
Военное обозрение

Центральное командование ВС США сообщило о ракетном обстреле американской базы в Сирии

313
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ракетном обстреле американской военной базы, расположенной на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

По сообщению американского командования, по расположению военной коалиции сегодня утром было выпущено две ракеты, в результате обстрела никто не пострадал.

Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09.00 по местному времени в Сирии. В результате атаки пострадавших нет, ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был

— сообщается в соответствующем заявлении CENTCOM.

Судя по тому, что ракеты не поразили цели, они могли быть выпущены одним из вооруженных отрядов боевиков, неподконтрольным официальному Дамаску. К американским военным у сирийцев отношение в основном отрицательное. Ранее местные жители неоднократно блокировали передвижение военного транспорта США, заставляя их менять маршрут или возвращаться на базу.

Следует отметить, что американский военный контингент находится в САР незаконно. В отличие от российских военнослужащих, которые были официально приглашены законным руководством Сирии для борьбы с террористическими повстанческими организациями.

Официальный Дамаск не раз подчеркивал, что американские войска, контролирующие ряд территорий на севере и северо-востоке страны, являются оккупантами. Цель присутствия США в этом регионе, по утверждению сирийских властей, заключается в хищении нефти.

Кроме того, Соединенные Штаты оказывают поддержку военному альянсу «Сирийские демократические силы», чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG. Альянс не подчиняется официальному Дамаску и контролирует большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Эти регионы, подконтрольные курдским вооруженным формированиям, находятся вблизи турецкой Границы. Анкара считает курдские отряды террористическими организациями и требует от России и США решить вопрос об их выводе из приграничных территорий.

Соглашение между Москвой и Анкарой о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия в выводе курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы было подписано в октябре 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
19.05.2022
США подливают масла в огонь, любуясь ВСУ и надеясь увидеть поражение России
06.10.2021
Силы специальных операций Азербайджана
18.08.2020
Переговоры о стратегической стабильности: США — с ядерным козырем в рукаве
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
20.12.2017
Предупредительный ракетный залп
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
16.09.2015
Посол Сирии в России: разговоры о наличии российских военных на территории Сирии - ложь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:25
  • 40991
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке