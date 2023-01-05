Центральное командование ВС США сообщило о ракетном обстреле американской базы в Сирии

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Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ракетном обстреле американской военной базы, расположенной на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

По сообщению американского командования, по расположению военной коалиции сегодня утром было выпущено две ракеты, в результате обстрела никто не пострадал.

Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09.00 по местному времени в Сирии. В результате атаки пострадавших нет, ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был

— сообщается в соответствующем заявлении CENTCOM.

Судя по тому, что ракеты не поразили цели, они могли быть выпущены одним из вооруженных отрядов боевиков, неподконтрольным официальному Дамаску. К американским военным у сирийцев отношение в основном отрицательное. Ранее местные жители неоднократно блокировали передвижение военного транспорта США, заставляя их менять маршрут или возвращаться на базу.

Следует отметить, что американский военный контингент находится в САР незаконно. В отличие от российских военнослужащих, которые были официально приглашены законным руководством Сирии для борьбы с террористическими повстанческими организациями.

Официальный Дамаск не раз подчеркивал, что американские войска, контролирующие ряд территорий на севере и северо-востоке страны, являются оккупантами. Цель присутствия США в этом регионе, по утверждению сирийских властей, заключается в хищении нефти.

Кроме того, Соединенные Штаты оказывают поддержку военному альянсу «Сирийские демократические силы», чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG. Альянс не подчиняется официальному Дамаску и контролирует большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Эти регионы, подконтрольные курдским вооруженным формированиям, находятся вблизи турецкой Границы. Анкара считает курдские отряды террористическими организациями и требует от России и США решить вопрос об их выводе из приграничных территорий.

Соглашение между Москвой и Анкарой о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия в выводе курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы было подписано в октябре 2019 года.