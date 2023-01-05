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Деловая газета "Взгляд"

Польша закупила в США 116 танков Abrams

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Разгрузка танка M1A2 Abrams в Гдыне, Польша. 3 декабря 2022 года
Разгрузка танка M1A2 Abrams в Гдыне, Польша. 3 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI

Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.

Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА "Новости".

Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.

Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.

Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.


Вера Басилая

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
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