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РИА Новости

Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы

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Минобороны России опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" из базы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры выхода фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон", из базы.

На кадрах видно, как экипаж поднимает Андреевский флаг, после чего корабль отходит от места базирования. Фрегат отправится в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.

В среду президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.

Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

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