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Военное обозрение

Представитель военной разведки Украины рассказал, как российские БПЛА обходят системы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Россия может повторить массированные атаки дронами-камикадзе, поскольку в ближайшее время якобы получит новые партии беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По утверждению военного чиновника, Россия уже использовала 660 дронов-камикадзе, а запланирована поставка 1750 беспилотников. Напомним, что и Россия, и Иран не признают достоверной распространяемую украинскими СМИ информацию о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов для участвующих в специальной военной операции подразделений российской армии.

Но более интересны рассуждения представителя украинской военной разведки о тактике применения россиянами беспилотников, которая помогает дронам обходить системы противовоздушной обороны или прорывать защиту воздушного пространства. Скибицкий подчеркивает, что массированный рой дронов ставит своей целью именно прорыв системы противовоздушной обороны. Если запустить малое количество беспилотников, например, 5-10 штук, то эффект не будет достигнут, их собьют средства ПВО.

Кроме того, российские военные, запуская беспилотники, используют разные высоты и разные направления, отметил Скибицкий. Они, в частности, меняют районы, откуда запускаются дроны в сторону украинских инфраструктурных объектов. По утверждению украинской военной разведки, в последнее время дроны запускались с побережья Азовского моря, находящегося под контролем российских войск, а до этого для запуска БПЛА использовались площадки на Крымском полуострове.

Вчера тактику применения беспилотной авиации ВС РФ комментировал и представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он утверждает, что дроны запускают вдоль русла реки Днепр, а их главной целью является украинская столица Киев.

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