Путин: система "Циркон" способна надежно защитить безопасность страны

Путин: аналогов "Циркона" нет ни в одной стране мира

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о преимуществе гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", подчеркнув, что она способна надежно защитить безопасность страны.

"Как уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Глава государства принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами".

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал начало серийного производство "Цирконов" в России.