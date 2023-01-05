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РИА Новости

Путин: система "Циркон" способна надежно защитить безопасность страны

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Путин: аналогов "Циркона" нет ни в одной стране мира

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о преимуществе гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон", подчеркнув, что она способна надежно защитить безопасность страны.

"Как уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Глава государства принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами".

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал начало серийного производство "Цирконов" в России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
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