Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход

Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" проведет учения с гиперзвуковыми "Цирконами" в походе

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе дальнего похода в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море применит гиперзвуковые ракеты "Циркон", доложил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России.

Он отметил, что сегодня фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

"Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", - сообщил министр.