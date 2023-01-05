Глава МИД Украины заявил о начале передачи Киеву систем ПВО Patriot

Кулеба добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение работают над новыми решениями о поставках вооружений

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву американских систем противовоздушной обороны Patriot уже началась.

"Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - сказал он в среду на брифинге.

Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение работают над новыми решениями о поставках вооружений.

Ранее в декабре власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.