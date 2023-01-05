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Интерфакс-АВН

Министры обороны Белоруссии и Таджикистана обсудили приоритеты белорусского председательствования в ОДКБ

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Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Минск. 4 января. ИНТЕРФАКС - Главы Минобороны Белоруссии и Таджикистана Виктор Хренин и Шерали Мирзо на встрече в Минске подписали планы двустороннего сотрудничества и обсудили приоритеты белорусского председательствования в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил в среду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"В ходе переговоров министров обороны Беларуси и Таджикистана подписаны планы двустороннего сотрудничества. Обсуждены приоритеты председательствования в ОДКБ, где в качестве основы - мирное разрешение проблемных вопросов между членами Организации и консолидация усилий в противодействии внешним угрозам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо прибыл с рабочим визитом в Минск.

Председательство в Организации в новом межсессионном периоде перешло к Белоруссии. Ранее президент республики Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия принимает председательство в ОДКБ "в период системного кризиса международных отношений". "Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - заявил он на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

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Армения
Белоруссия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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