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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится на боевую службу с "Цирконами" и "Калибрами"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

"На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24".

В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

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Адмирал Горшков
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