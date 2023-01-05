Фрегат "Адмирал Горшков" вооружили "Цирконами" и "Калибрами"

Фрегат "Адмирал Горшков" отправится на боевую службу с "Цирконами" и "Калибрами"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В боекомплект фрегата "Адмирал Горшков", отправляющегося на боевую службу, помимо новейших гиперзвуковых "Цирконов" также загружены крылатые ракеты "Калибр", сообщил в среду командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

"На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов", - сказал Крохмаль на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия 24".

В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, "Адмирал Горшков" пройдет по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе похода будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет "Циркон".