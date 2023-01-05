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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в дальний поход по нескольким океанам

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправится в дальний поход. Об этом 4 января сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» <...> отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю», — сообщил министр на церемонии по отправке фрегата на боевую службу.

Шойгу указал, что в рамках похода будут проведены учения с использованием гипрезвуковых ракет. Министр сообщил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Он отметил, что ракеты «Цирконами» могут развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

Основные усилия боевого похода фрегата будут сосредоточены на противодействие угрозам Росси, добавил Шойгу.

Отмечается, что корабль прошел полный цикл подготовки к походу.

«На корабль загружен боекомплект ракет комплексов «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии», — сообщил капитан первого ранга Игорь Крохмаль в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков». Президент отдал приказ отправить корабль на службу и отметил его высокую оснащенность.


«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» отметил, что корабли данной серии нового поколения, с современной системой противоракетной обороны. У них, по его словам, великолепные мореходные качества.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
Военные учения
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