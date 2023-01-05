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ТАСС

Путин назвал знаменательным событием начало боевого похода "Адмирала Горшкова"

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ ТАСС

Также по словам президента, мощное вооружение фрегата позволит надежно защитить Россию от внешних угроз

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что вооружение фрегата "Адмирал Горшков" надежно защитит страну от потенциальных внешних угроз.

В среду на церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон", глава государства поблагодарил создателей этого оружия. "Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", - заявил Путин.

Президент назвал знаменательным событием начало боевого похода "Адмирала Горшкова", оснащенного системами "Циркон".

"Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход", - сказал глава государства. По мнению Путина, "здесь ничего необычного нет, это обычное дело". "Но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов", - указал он. 

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Страны
Россия
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Адмирал Горшков
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Путин Владимир
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