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Известия.ru

Путин заявил о планах РФ и дальше развивать боевой потенциал ВС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

РФ продолжит развивать боевой потенциал Вооруженных сил (ВС), выпускать перспективное оружие, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен гиперзвуковыми «Цирконами».

«Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия», — отметил президент России 4 января.

В среду фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах провести учения с использованием гипрезвуковых ракет. Глава Минобороны РФ отметил, что корабль имеет способность наносить точечные и мощные удары по противнику как на море, так и на суше. Как добавил Шойгу, ракеты «Цирконами» могут развивать скорость до девяти Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

Основные усилия боевого похода фрегата будут сосредоточены на противодействие угрозам РФ, подчеркнул министр обороны. Корабль прошел полный цикл подготовки к походу, а экипаж готов к выполнению задач боевой службы.

Ранее 4 января Путин отдал приказ отправить корабль на службу и отметил его высокую оснащенность.


«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» сказал, что корабли этой серии нового поколения, с современной системой противоракетной обороны. У них, с его слов, великолепные мореходные качества.

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Индия
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Адмирал Горшков
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Военные учения
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