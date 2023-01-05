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РИА Новости

"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Министр обороны Шойгу: гиперзвуковые ракеты "Циркон" преодолевают любую ПВО и ПРО

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружен выходящий на боевую службу фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность - свыше тысячи километров", - сказал Шойгу на церемонии выхода фрегата на боевую службу, кадры которой показал телеканал "Россия-24". В церемонии по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Министр добавил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше, а особенностью гиперзвуковых "Цирконов" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО и ПРО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
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