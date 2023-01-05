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Известия.ru

Опубликованы кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Минобороны России 4 января показало кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Удар был нанесен высокоточными боеприпасами нового поколения. Характеристики снаряда не уточняются. Однако на кадрах видно, что пункт и техника уничтожаются с одного выстрела.

«Боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В конце декабря экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ.

Минобороны России 21 декабря опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Уточняется, что работает боевая машина на расстоянии от 6 до 10 км.


С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
МИ-28
Ми-35
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
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