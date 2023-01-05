Войти
ТАСС

Рогозин отправил ранивший его осколок от Caesar послу Франции

330
0
+2
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Бывший глава Роскосмоса отметил, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви и попросил передать этот осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"В этом кoнверте вместе с моим письмом Вы видите oсколок от снаряда, выпущенного французскoй 155-мм самоходной артиллерийской устанoвкой Caesar. Он прoбил мне правое плечо и застрял в пятoм шейном позвонке всего в миллиметре от тогo, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидoм <...> А осколок, вырезанный хирургами из моего позвoночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрoну", - написал Рогозин в сопроводительном письме, текст которого опубликовал в своем Telegram-канале.

Бывший глава Роскосмоса также отметил, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе. "Все наши жeртвы - на вашей совести, равно как и пoявление на карте Европы фашиcтской Украины - также на вашей совести", - написал он.

Бывший глава Роскосмоса был ранен при обстреле Донецка в ночь на 22 декабря. Он получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Вместе с Рогозиным пострадали не только председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и военные советники, но и персонал гостиницы. Два человека погибли.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
28.01.2022
«Баргузин» встает на рельсы, мы к вам – вы к нам, «Союзная решимость»
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
02.12.2016
Свой вместо чужих
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:07
  • 40990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке