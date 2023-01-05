Рогозин отправил ранивший его осколок от Caesar послу Франции

Бывший глава Роскосмоса отметил, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин отправил ранивший его осколок от французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви и попросил передать этот осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"В этом кoнверте вместе с моим письмом Вы видите oсколок от снаряда, выпущенного французскoй 155-мм самоходной артиллерийской устанoвкой Caesar. Он прoбил мне правое плечо и застрял в пятoм шейном позвонке всего в миллиметре от тогo, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидoм <...> А осколок, вырезанный хирургами из моего позвoночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрoну", - написал Рогозин в сопроводительном письме, текст которого опубликовал в своем Telegram-канале.

Бывший глава Роскосмоса также отметил, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе. "Все наши жeртвы - на вашей совести, равно как и пoявление на карте Европы фашиcтской Украины - также на вашей совести", - написал он.

Бывший глава Роскосмоса был ранен при обстреле Донецка в ночь на 22 декабря. Он получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Вместе с Рогозиным пострадали не только председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и военные советники, но и персонал гостиницы. Два человека погибли.