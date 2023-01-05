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ТАСС

Кадыров сообщил об освобождении из плена за декабрь 2022 года около 200 военнослужащих РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: AP Photo/Musa Sadulayev

Последний обмен состоялся 31 декабря

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из украинского плена за декабрь 2022 года были возвращены около 200 российских военнослужащих.

"При активном содействии Минобороны РФ, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого из них одеждой, едой и всем необходимым.

Последний обмен состоялся 31 декабря прошлого года. Как сообщили тогда в Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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