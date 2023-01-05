Российские военные подготовили для ВС Лаоса почти 100 саперов

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные будут выполнять работы по разминированию в Лаосе до конца марта 2023 года, сообщили в Минобороны РФ.

"Выполнение задач спланировано до конца марта 2023 г. Очистке подлежит территория площадью свыше 56 гектаров",- сообщили в российском военном ведомстве в среду.

Там отметили, что также организовано обучение специалистов вооруженных сил Лаоса.

"Всего за четыре гуманитарные операции подготовлено 99 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию национальной территории",- сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время саперы международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан.