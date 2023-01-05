Войти
ТАСС

Российские саперы проводят гуманитарное разминирование в Лаосе

314
0
0
Работа филиала МПЦ в Лаосе
Работа филиала МПЦ в Лаосе.
Источник изображения: © Минобороны России

По данным Минобороны РФ, сводный отряд разминирования обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сводный отряд разминирования очистил более 3,5 га территории и обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов <…>. Выполнение задач спланировано до конца марта 2023 года. Очистке подлежит территория площадью свыше 56 га", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что это уже пятая подобная командировка для российских саперов. От неразорвавшихся боеприпасов необходимо очистить участки под строительство социально важных объектов в провинциях Боликхамсай, Сиангкхуанг и Кхаммуан.

В Минобороны также уточнили, что в ходе разминирования уже обнаружено и уничтожено более 2 200 взрывоопасных предметов на территории площадью свыше 140 га. Оставшиеся боеприпасы - это последствия американских бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

Как рассказали в военном ведомстве, особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров, что существенно замедляет темпы поиска.

Помимо разминирования российскими специалистами организовано обучение лаосских коллег. "Всего за четыре гуманитарные операции подготовлено 99 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию национальной территории. Обучение лаосских военнослужащих спланировано и в ходе данной миссии", - уточнили в Минобороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.06.2021
Учения и вертолеты: зачем Москве военное сотрудничество с Лаосом
19.04.2021
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
25.02.2016
Як-130 бросает вызов американскому «Хищнику»
07.09.2015
Мы таки прорвемся на этот труднодоступный рынок
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
03.02.2012
"Рособоронэкспорт" завершил 2011 год очередным рекордом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:07
  • 40990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке