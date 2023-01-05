Российские саперы проводят гуманитарное разминирование в Лаосе

По данным Минобороны РФ, сводный отряд разминирования обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сводный отряд разминирования очистил более 3,5 га территории и обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов <…>. Выполнение задач спланировано до конца марта 2023 года. Очистке подлежит территория площадью свыше 56 га", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что это уже пятая подобная командировка для российских саперов. От неразорвавшихся боеприпасов необходимо очистить участки под строительство социально важных объектов в провинциях Боликхамсай, Сиангкхуанг и Кхаммуан.

В Минобороны также уточнили, что в ходе разминирования уже обнаружено и уничтожено более 2 200 взрывоопасных предметов на территории площадью свыше 140 га. Оставшиеся боеприпасы - это последствия американских бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

Как рассказали в военном ведомстве, особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров, что существенно замедляет темпы поиска.

Помимо разминирования российскими специалистами организовано обучение лаосских коллег. "Всего за четыре гуманитарные операции подготовлено 99 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию национальной территории. Обучение лаосских военнослужащих спланировано и в ходе данной миссии", - уточнили в Минобороны РФ.