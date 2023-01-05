"Ростех" анонсировал производство новых систем борьбы с дронами

Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.

"Ростех": через два месяца начнется серийное производство новых систем борьбы с дронами

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия в течение 2 месяцев начнёт серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для борьбы с дронами, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", - говорится в сообщении о работе оборонных предприятий корпорации в новогодние праздники.

В госкорпорации отметили, что предприятия Ростеха наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идёт об ударных и транспортных вертолётах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолётах.

"Ракетные соединения пополняются комплексами "Искандер-М", зенитчики получают комплексы "Панцирь-С1". Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок Мста-С, "Малка", "Акация", "Гиацинт-С", самоходных минометов "Тюльпан", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления", - говорится в сообщении.