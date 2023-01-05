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ТАСС

Ростех в ближайшее время начнет производство новейших средств РЭБ и борьбы с дронами

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Госкорпорация "Ростех"
Госкорпорация "Ростех".
Источник изображения: Стоян Васев/ ТАСС

В компании отметили, что испытания планируется завершить в течение одного-двух месяцев

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Производство нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с дронами планируется начать в России в ближайшее время, сообщили журналистам в среду в госкорпорации "Ростех".

"В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что предприятия Ростеха производят средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, а также измерительную аппаратуру специального назначения и многое другое. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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