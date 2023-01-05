Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники

Как отметили в госкорпорации, предприятия также передают Минобороны стрелковое оружие и боеприпасы к нему, беспилотники разного назначения, переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские предприятия продолжают наращивать темпы и объемы производства вооружения и военной техники, заявили журналистам в среду в госкорпорации "Ростех".

"Предприятия Ростеха наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Это ударные и транспортные вертолеты, новые и прошедшие модернизацию строевые истребители, фронтовые бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, транспортные и учебно-боевые самолеты", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что ракетные соединения Вооруженных сил России пополняются комплексами "Искандер-М", зенитчики получают комплексы "Панцирь-С1". Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Малка", "Акация", "Гиацинт-С", самоходных минометов "Тюльпан", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.

"Предприятия госкорпорации передают военному ведомству партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотных летательных аппаратов разного назначения, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов", - добавили в Ростехе.