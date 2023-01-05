Маневры авианосца «Ляонин» ВМС Китая заставили Японию поднимать в воздух истребители

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В течение последних двух недель Морские силы самособороны Японии направили военные корабли, а Воздушные силы самообороны – реактивные истребители, для отслеживания передвижений авианосца «Ляонин» и сопровождающих его военных кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Напомним, что 16 декабря 2022 года китайская военно-морская группа в составе авианосца и эсминцев, вышла на маневры и проследовала между островами Окинава и Миякодзима в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря. С авианосца «Ляонин» было совершено более 300 взлетов и посадок самолетов и вертолетов.

Кроме того, японские власти сообщили о маневрах китайского беспилотного летательного аппарата WZ-7 недалеко от Миякодзимы в воскресенье и в понедельник. Такой беспилотник был впервые замечен японскими средствами противовоздушной обороны в данном районе, что тоже заставило побеспокоиться японское командование.

Подобные маневры китайского флота серьезно встревожили японское военно-политическое руководство. Дело в том, что растущая военная активность Китая и так является одним из основных раздражающих Токио факторов. К тому же, Япония является ключевым партнером США в регионе и в случае конфронтации Вашингтона с Пекином, ей неизбежно придется задействовать свои вооруженные силы для противостояния НОАК. Риск такой конфронтации повышается, учитывая аппетиты Китая относительно Тайваня.

Китай, в свою очередь, стремится продемонстрировать, что в данной части Тихого океана именно он по справедливости является главным игроком. Поэтому с активностью Пекина сложно не считаться, и японские Силы самообороны вынуждены на это реагировать.