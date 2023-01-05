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Военное обозрение

Комбриг «Востока» Ходаковский: Некоторые высокопоставленные командиры продолжают мыслить категориями времён советской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Некоторые командиры российских войск не желают менять привычный образ жизни, перенося его в зону проведения специальной военной операции, что приводит к потерям в личном составе. С таким заявлением выступил командир бригады "Восток" Александр Ходаковский в своем ТГ-канале, комментируя гибель российских военных в Макеевке.

По словам Ходаковского, который воюет с 2014 года, проблема размещения личного состава никуда не делась, некоторые командиры высокого ранга продолжают мыслить категориями времен советской армии, не принимая во внимание, что современные системы вооружений позволяют наносить удары вглубь обороны. То, что противник обязательно нанесет удар по расположению личного состава в Макеевке, было понятно всем, кроме тех, кто их там разместил.

Ходаковский задается вопросом, почему некоторые командиры российской армии не хотят применять опыт донецких и луганских ополченцев, наработанный с 2014 года, причем путем больших потерь. ДНР и ЛНР на своих ошибках научились бороться с ВСУ, но российский генералитет, здесь речь идет о не всех, почему-то предпочел проигнорировать полученный опыт.

Плохо одно: командиры тоже стремятся минимизировать свою ответственность и ввести себя в состояние экономии - настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...

- написал Ходаковский

Ранее комбриг "Востока" заявил, что противник прекрасно знает места расположения личного состава российских подразделений. Решения о размещении российских военных именно в здании Макеевского ПТУ принималось в тылу, а не на передовой. Ходаковский назвал принятое решение предательством и выразил сожаление, что не возможно расстрелять тех, кто это решение принял.

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