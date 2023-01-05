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Военное обозрение

Премьер-министр Японии: Мир оказался в «исторической поворотной точке»

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время мир находится в «исторической поворотной точке». Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, характеризуя текущую политическую и экономическую ситуацию.

По мнению Кисиды, современные государства оказались перед различными вызовами самого разного характера. Проблемы носят и глобальный, и региональный характер, а в их основе находятся многочисленные испытания, которые переживает мир с 2020 года.

Пандемия коронавируса и конфликт на Украине стали главными событиями последних трех лет, способствовавшими вхождению мира в новую фазу развития. Как отметил японский премьер-министр в обращении от стран «Большой семерки» (G7), входящие в это объединение государства отвергают любые попытки силового изменения существующего статус-кво, применения ядерного оружия, настаивают на верховенстве права в мировой политике.

К числу основных проблем мирового сообщества Кисида относит ситуацию вокруг украинского конфликта, вопросы ядерного разоружения, глобальную продовольственную безопасность, изменения климата, риски новой пандемии. Став председателем «Большой семерки», Кисида пообещал способствовать проведению неких открытых дискуссий между лидерами G7 для формирования идей и планов на будущее.

Что интересно, при декларируемом «миролюбии», Япония стремительно перевооружает свои Силы самообороны, не отказывается от претензий на Южные Курилы и в целом ведет себя довольно агрессивно, пользуясь статусом важного «младшего союзника» США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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США
Украина
Япония
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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