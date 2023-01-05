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ТАСС

NYT: дешевизна БПЛА относительно средств ПВО на руку России в украинском кризисе

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

По мнению издания, победить сможет та страна, "которая меньше тратит"

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Низкая стоимость беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по сравнению со средствами ПВО, применяемыми на Украине, может в долгосрочной перспективе сыграть на руку России. Такая оценка приводится в материале, опубликованном во вторник в газете The New York Times.

Как отмечает издание, в конфликте на Украине "нарастает дисбаланс", поскольку применение украинскими войсками многих средств обороны, в том числе противовоздушной, обходится "значительно дороже беспилотников". "Это, по мнению ряда военных экспертов, может сыграть на руку Москве в долгосрочной перспективе", - указывается в статье.

Настоящим победителем, по мнению New York Times, "со временем может оказаться страна, которая тратит меньше". Так, согласно оценкам одного из опрошенных газетой экспертов, запуск беспилотника обходится примерно в 7 раз дешевле, чем использование средств ПВО для его уничтожения. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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