Новая парашютная система для российских десантников «Юнкер-О» завершила испытания

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Российские десантники в ближайшее время получат на вооружение новую парашютную систему, позволяющую десантироваться с полной выкладкой и дополнительным грузом. Как сообщили в Минобороны, парашютная система "Юнкер-О" завершила испытания.

Согласно сообщению военного ведомства, новая парашютная система позволяет военнослужащему десантироваться с полной выкладкой и дополнительными 50 кг груза. В ходе испытаний система подтвердила высокие характеристики в скором времени поступит на вооружение ВДВ.

Прошла необходимые испытания и показала высокие характеристики система "Юнкер-О" выполненная на основе парашюта типа "крыло" с грузоподъемностью от 90 до 225 кг

- говорится в сообщении.

Об испытаниях новой парашютной системы, создаваемой для российских десантников, сообщалось еще в 2021 году. Весной того года группа российских военнослужащих совершила десантирование с высоты 6 тысяч метров. При десантировании использовалось специальное оборудование, разработанное в рамках ОКР "Юнкер-О", в том числе парашютная система спецназначения "Стайер" и комплект кислородного оборудования "ОКСИ Высота". Все оборудование отечественного производства, позволяет совершать прыжки при скорости воздушного судна до 350 километров в час с высот от 700 метров до 10 километров.

Вообще же, в рамках ОКР "Юнкер-О" было разработано несколько парашютных систем, включая "Юнкер-ППСС" ("Подвесная парашютная система собаки"). Она позволяет десантировать вместе с кинологом служебную собаку весом до 45 кг с высоты до 4 км. Проведенные испытания показали, что собака в новой подвесной системе ведет себя вполне адекватно.