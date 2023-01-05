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ТАСС

Французский экономист заявил, что Индия смогла получить выгоду от украинского конфликта

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Источник изображения: AP Photo/ Manish Swarup

Президент независимой консалтинговой компании ACDEFI Марк Туати прогнозирует, что экономика Индии продемонстрирует рост в 2023 году

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Индия стала страной, которая смогла получить выгоду от конфликта на Украине благодаря поставкам российской нефти. Такое мнение высказал президент независимой консалтинговой компании ACDEFI Марк Туати во вторник в эфире телеканала BFM.

"Индия - это страна, в которой хорошо обстоят дела [в экономике]. Она получила выгоду от конфликта на Украине, потому что Россия поставляет нефть Индии, чего раньше не происходило", - сказал Туати.

Он уточнил, что "Индии эту нефть перерабатывает и продает, в частности, в Европу". Таким образом, Индия, утверждает экономист, "находится среди стран, выигравших от происходящего кризиса".

Туати также прогнозирует, что экономика Индии продемонстрирует рост в следующем году.

Туати, выпускник университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, основал компанию ACDEFI в 2007 году. За свою карьеру он также работал банковском секторе и выступал в качестве обозревателя по экономическим вопросам на французском телевидении. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
Франция
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