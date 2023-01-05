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ТАСС

Горная мотострелковая бригада ЦВО получила более 20 броневиков "ВПК-Урал" в 2022 году

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Автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал".
Автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч, запас хода - 1 000 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Свыше 20 бронированных автомобилей "ВПК-Урал" поставили в горное мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе округа в среду.

"Более 20 бронеавтомобилей АМН-590951 "Урал" пополнили парк вооружения и военной техники горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590951 "ВПК-Урал" имеет колесную формулу 4х4, разработан на основе коммерческого шасси автомобиля "Урал" с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. Обновленная машина получила дополнительную защиту двигательного отсека и места пулеметчика. Согласно данным разработчика, полная масса составляет 14,5 т, вместимость - до девяти военнослужащих. Бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч, запас хода - 1 000 км. Днище и колеса способны выдержать взрыв до шести килограммов тротила.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

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Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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