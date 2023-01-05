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ТАСС

Российские военнослужащие в Таджикистане провели более 20 гуманитарных акций в 2022 году

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201-я военная база РФ в Таджикистане
201-я военная база РФ в Таджикистане.
Источник изображения: © Нозим Каландаров/ТАСС, архив

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект РФ за ее пределами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане организовали в 2022 году свыше 20 гуманитарных акций, в том числе доставку продуктов и одежды многодетным семьям, в детские дома и пансионаты. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа в среду.

"На протяжении года личный состав соединения доставлял продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, проживающим в труднодоступных горных районах, а также детским домам и пансионатам, расположенным в Таджикистане", - говорится в сообщении с уточнением, что всего было организовано более 20 акций.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи. 

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Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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