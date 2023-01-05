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Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии

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Вертолет Ка-52М
Вертолет Ка-52М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации собеседника агентства, Вооруженные силы получили около десяти машин, в течение 2023 года поставки продолжатся.

Отмечается, что Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае полностью загружен работами по производству модернизированных Ка-52М.

Агентство указало, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее стало известно, что модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
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