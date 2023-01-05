Председатель КНШ ВС США и главком ВС Украины обсудили ход спецоперации России

Марк Милли вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил во вторник по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход российской специальной военной операции.

Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации. Председатель КНШ вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".