Российская армия получила около 10 первых новейших вертолетов Ка-52М

Ка-52М оказались настоящими воздушными бойцами и единственными в мире с катапультными креслами.

Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае полностью загружен работой по их производству, добавил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М поставлены в российскую армию, в этом году поставки будут продолжены. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что для армейской авиации РФ были переданы около десяти машин.

"Первые Ка-52М уже переданы в российские войска. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных машин", - сказал собеседник агентства, добавив, что Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае полностью загружен работой по производству этих вертолетов.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

В сентябре 2022 года ТАСС сообщал об успешных испытаниях этого модернизированного вертолета в ходе спецоперации на Украине.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволяет повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости. По данным источника ТАСС, Ка-52М обладает сетецентрическими возможностями - может работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Также машина получила усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов и новую баллистическую защиту.

В ноябре 2022 года генеральный директор НИЦ "ИРТ" Николай Львов сообщал в интервью ТАСС, что Ка-52М первым получил систему мониторинга состояния конструкций, эта же система будет адаптирована для применения в перспективных военных самолетах.

На международном форуме "Армия-2022" Минобороны РФ подписало контракты на поставку модернизированных Ка-52М. Первый полет опытного образца состоялся 10 августа 2020 года.