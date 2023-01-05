12 самых увлекательных космических миссий 2023 года

Big Think: вот какие космические миссии и программы нас ждут в 2023 году

В 2023 году в космос полетят новые ракеты, вернется OSIRIS-REx и стартует миссия на Юпитер, которая поможет нам обнаружить жизнь за пределами Земли. Издание Big Think пишет о 12 захватывающих космических событиях, которых стоит ждать в следующие 12 месяцев.

Кристин Хаузер (Kristin Houser)

В 2023 году в космос полетят новые ракеты, вернется OSIRIS-REx и стартует миссия на Юпитер, которая поможет нам обнаружить жизнь за пределами Земли.

2022 год выдался поистине знаменательным для полетов в космос: огромная ракета НАСА наконец-то взлетела, космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал первые научные снимки, а первая в мире миссия планетарной защиты успешно врезалась в астероид.

Ожидается, что следующий год окажется не менее прорывным, поэтому давайте перечислим 12 захватывающих космических событий, которых стоит ждать в следующие 12 месяцев.

Запуск на Психею

Глубоко под каменистой корой Земли и ее вязкой мантией находится металлическое ядро. Поскольку добраться до него нам не под силу, мы мало что о нем знаем — и поэтому плохо себе представляем, как вообще формируются планеты земного типа.

Миссия Psyche ("Психея") поможет заполнить этот пробел. Орбитальный аппарат НАСА, чей запуск запланирован в октябре 2023 года, пролетит почти 300 миллионов километров к богатому металлами астероиду Психея — астрономы заподозрили в нем обнаженное ядро, которое приоткроет завесу тайны, что же таится под каменистой поверхностью Земли.

Возвращение OSIRIS-Rex

Если Psyche в 2023 году только стартует, то другая астероидная миссия, OSIRIS-REx, наоборот, должна вернуться. В 2020 году она приземлилась на поверхность астероида Бенну и собрала первые в США образцы астероидного грунта.

Кусочки космического камня сейчас летят обратно на Землю, и ожидается, что ценный груз прибудет в сентябре 2023 года. Есть надежда, что благодаря ему ученые повысят точность удаленных наблюдений за астероидами — на тот случай, если в будущем нам будет угрожать другая скала-пришелец из космоса.

Миссия VICTUS NOX

В продолжение темы космической обороны следует упомянуть миссию VICTUS NOX, но она защищает не всю Землю от астероидов, а США — и от врагов в космической войне, если те положат глаз на наши ключевые спутники.

Эта миссия испытательная: в течение 2023 году программа Космических сил США Space Safari ("Космическое сафари") скомандует компании Firefly Aerospace запустить спутник. У поставщика будет всего 24 часа, чтобы вывести его на орбиту, и это докажет, что США по силам оперативно заменить сбитую технику.

Ракета на 3D-принтере

Однако Firefly Aerospace — не единственный новичок аэрокосмической отрасли с большими видами на 2023 год. Стартап Relativity Space из Лос-Анджелеса рассчитывает запустить Terran 1 — первую в мире ракету, напечатанную на 3D-принтере. Ее стартовое окно открывается 31 января.

Успешный полет Terran 1 расчистит путь для разработки более крупной ракеты Terran R — с ее помощью Relativity рассчитывает доставить первый коммерческий груз на Марс уже в 2024 году.

Гибридная ракета из Австралии

Еще один новичок на космической арене, австралийская компания Gilmour Space Technologies, планирует запустить свою первую ракету Eris в апреле 2023 года. Если ей улыбнется удача, Австралия станет лишь двенадцатым представителем космического клуба с собственной ракетой.

Кроме того, в случае успешного запуска Eris станет первой ракетой с гибридным двигателем, где топливо и окислитель находятся в разных агрегатных состояниях. Это поможет сделать космические полеты дешевле и безопаснее.

Запуск Звездолета

Крупные аэрокосмические компании тоже запланировали на 2023 год первые в своем роде запуски, и, пожалуй, сильнее всего общественность ждет космический корабль SpaceX, который отберет у SLS от НАСА звание крупнейшей ракеты в истории.

В ноябре и декабре 2022 года SpaceX провела ряд статических испытаний двигателей массивной ракеты, и, хотя дату первого в истории орбитального запуска своего звездолета компания Илона Маска еще не назначила, эксперты предрекают, что это произойдет в первой половине 2023 года.

Орбитальная ракета Безоса

У соперника Маска миллиардера Джеффа Безоса имеется собственная аэрокосмическая компания Blue Origin, но, в отличие от SpaceX, ее ракета New Shephard ("Новый Шепард" в честь астронавта Алана Шепарда) не способна совершать полный виток вокруг планеты. Компания рассчитывает это изменить в конце 2023 года, когда в космос отправится ее первая орбитальная ракета New Glenn ("Новый Гленн" в честь астронавта Джона Гленна).

Разработка ракеты большой грузоподъемности началась десять лет назад, а ее первый запуск уже трижды откладывался, но если New Glenn действительно полетит в 2023 году, Blue Origin сможет соперничать со SpaceX и United Launch Alliance (ULA) за контракты с НАСА.

"Вулкан Кентавр" от ULA

Кстати об ULA: с момента своего создания в 2006 году компания — совместное детище аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing — запустила для НАСА, Министерства обороны США и других заказчиков свыше 150 ракет Atlas ("Атлас") и Delta ("Дельта").

Ракету следующего поколения Vulcan Centaur ("Вулкан Кентавр") компания рассчитывает запустить в начале 2023 года, причем ее первый же полет доставит на Луну посадочный модуль от питтсбургской Astrobotic Technologies.

Лунный посадочный модуль ispace

В зависимости от времени запуска ракеты Vulcan Centaur посадочный модуль Peregrine ("Пилигрим") от Astrobotics может стать первым на Луне в своем классе. (Его конкурент — детище хьюстонской компанией Intuitive Machines Nova-C, чей запуск ожидается в марте 2023 года).

Но преимущество перед конкурентами все же у другого частного посадочного модуля — HAKUTO-R от японского стартапа ispace. Он стартовал на борту ракеты SpaceX 11 декабря, но Луны достигнет лишь в апреле 2023 года: он движется окольным путем, используя силу притяжения Земли и Солнца, чтобы сократить расход топлива.

Вторая попытка Индии

Если с миссией ispace все пойдет гладко, Япония пополнит собой короткий список стран, совершивших мягкую посадку на Луну. В июле записаться в него надеется и Индия после запуска посадочного модуля Chandrayaan-3 ("Чандраян-3").

Эта будет вторая попытка Индии высадиться на Луну — первая, "Чандраян-2", закончилась в 2019 году аварийной посадкой, однако национальное космическое агентство надеется, что благодаря обновленным технологиям эта миссия завершится успешно.

Миры за Юпитером

Европейское космическое агентство (ЕКА) тоже запланировало на 2023 год космическую миссию, да не на один спутник, а на целых три — спутники Юпитера Ганимед, Каллисто и Европу, где имеются свои океаны.

Запуск спутника Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) запланирован на апрель 2023 года. Он облетит вокруг спутников в общей сложности 35 раз и воспользуется набором из десяти инструментов. Есть надежда, что эта миссия поможет разобраться, где и как может существовать жизнь во Вселенной.

Китайский орбитальный телескоп

Если все пойдет по плану, 2023 год завершится так же, как и 2021: запуском нового космического телескопа. Но в отличие от "Джеймса Уэбба" от НАСА, который "заточен" под инфракрасные волны, китайский орбитальный телескоп Xuntian ("Сюньтянь") будет наблюдать видимый и ближний ультрафиолетовый свет.

Таким образом новый телескоп станет своего рода преемником умирающего Хаббла, только с в 350 раз бóльшим охватом. Xuntian сможет обследовать 40% неба за десятилетие, тогда как дряхлеющий Хаббл за целых 32 года не осилил и 0,8%.