Глубинный результат: что известно о возможностях подводного «Посейдона»

Принятие на вооружение этого аппарата расширит возможности российских сил ядерного сдерживания

Серия публикаций о новой российской угрозе — подводном беспилотном аппарате «Посейдон», оснащенном термоядерной боеголовкой, появилась в западных СМИ осенью 2022 года. Сообщалось, что его пуск может произвести вышедшая на испытания подводная лодка «Белгород». Согласно этим статьям, пуск такой торпеды нельзя отследить, а разрушения, которые она может причинить, — ужасны. Публикации имели под собой основания: проект создания четвертого компонента сил ядерного сдерживания — в дополнение к ракетам, авиабомбам и торпедам — разрабатывался в нашей стране с конца 1980-х годов. Что правда, а что вымысел в рассказах о возможностях «Посейдона» — разбирались «Известия».

Легенда о «Посейдоне»

Носителями ядерных зарядов сегодня могут быть разные средства доставки. Чаще всего это ракеты — крылатые или баллистические. Иногда — бомбы. Нести ядерный заряд могут также артиллерийские снаряды или торпеды. При разработке первого термоядерного заряда в 1950-е годы стало ясно, что это будет достаточно массивная конструкция весом в несколько тонн. Такие показатели резко сузили выбор вариантов средств доставки заряда к цели. Одним из них стала бомба, которую могли бы нести тяжелые бомбардировщики типа Ту-4, Ту-95 и М-4. Кроме того, под руководством Сергея Королева началось создание ракеты Р-7, способной нести многотонный заряд на дальность в несколько тысяч километров.

И одновременно возник проект морской торпеды Т-15 большого калибра. Диаметр корпуса — 1,55 м, длина — более 23 м, масса 40 т. Ею предполагалось вооружить первую советскую атомную подводную лодку проекта 627. Потенциальными целями такой торпеды были военно-морские базы противника. По задумке, термоядерный взрыв в акватории базы должен был разрушить инфраструктуру и базирующиеся там корабли. Минусами разработки были относительно малая дальность хода такой торпеды — всего 24 км, и весьма ограниченный боекомплект: атомоход проекта 627 мог нести только одну торпеду Т-15. В итоге Военно-морской флот отклонил проект.

Ядерная торпеда Т-5 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Лишь к концу ХХ века развитие ядерной энергетики, компьютерных систем управления и материаловедения позволило выйти на создание подобного проекта и приступить к его реализации.

Работы над тем, что сейчас называется «Посейдон», начались в конце 1980-х годов Государственным ракетным центром имени Макеева и КБ подводного судостроения «Рубин». В 1990-е годы были созданы компактные ядерные энергетические установки, что позволило создавать подводные аппараты с неограниченной дальностью хода. В середине 2000-х годов начались создание первых экспериментальных прототипов, а также испытания отдельных деталей изделия.

Первый успешный пуск экспериментального прототипа с подводной лодки Б-90 «Саров» был выполнен в октябре 2008 года. Основная задача, которая решалась на этом этапе, — обеспечить выход из горизонтальной пусковой установки под водой достаточно большого по размерам и массе объекта, чтобы при этом подводная лодка удерживалась на заданной глубине. Без отработки такого старта дальнейшие работы по созданию нового подводного комплекса были невозможны. Испытания изделий-прототипов велись с привлечением спасательного судна «Звездочка» проекта 20180 со специальной баржей — она поднимала отработавшие прототипы с морского дна после пусков.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-90 «Саров» выходит в море Источник изображения: Фото: kuleshovoleg.livejournal.com

В конце декабря 2014 года в СМИ появилась информация об испытаниях на неатомной подводной лодке «Саров» робототехнических средств для субмарин нового поколения. В 2015 году в репортаже телекомпании НТВ был показан кадр с презентацией проекта аппарата «Статус-6» следующего назначения — «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности».

Следом, в 2016-м, американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, писали, что с подводной лодки «Саров» был запущен подводный беспилотный аппарат Kanyon с ядерной установкой. Kanyon, он же «Статус-6», — это и есть старое название проекта «Посейдон», которое ему присвоили чуть позже, уже после того как 1 марта 2018 года президент Владимир Путин впервые объявил о создании в России необитаемого подводного аппарата для уничтожения морских и прибрежных целей.

В дополнение к ядерной триаде

Официально «Посейдон» — это роботизированное подводное средство лодочного базирования и морской робототехнический комплекс. Его разработка ведется под общим управлением ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Комплекс «Посейдон» еще только выходит на испытания — для его отработки создана исследовательская атомная подводная лодка «Белгород», которая оснащена шестью огромными пусковыми установками 2П39.

Боевыми же носителями аппаратов 2М39 «Посейдон» станут лодки нового проекта 09851. Головная лодка проекта — «Хабаровск» — строится в Северодвинске на ПО «Севмаш» с 2014 года. В 2023 году ожидается ее спуск на воду для последующей достройки и выхода на испытания. Есть вероятность того, что к 2025 году будут завершены испытания подводных аппаратов «Посейдон» автономно и на опытной лодке «Белгород». И начнутся их испытания со штатного боевого носителя.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев Источник изображения: iz.ru

Фактически мы присутствуем при создании нового, четвертого, компонента сил ядерного сдерживания. В составе флота, видимо, будет создано новое командование, на плечи которого лягут эксплуатация, развертывание, планирование и применение нового типа ядерного оружия. Уже известно, что инфраструктура для обслуживания «Посейдонов» создается на Северном флоте и на Камчатке.

Есть предположения, что штатные лодки-носители будут строиться небольшой серией и во второй половине 2020-х годов приступят к несению боевого дежурства в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Дальность хода «Посейдонов» неограниченна, а следовательно, они смогут поразить береговую цель в Атлантике, Индийском, Тихом океанах. Кроме того, «Посейдоны» могут применяться и по эскадрам кораблей — нет никаких препятствий оснастить эту боевую систему средствами наведения на движущиеся морские цели.

Конечно, у «Посейдонов» может быть и мирное применение. Такие уникальные автономные подводные аппараты, работающие на глубинах до 1 тыс. м, могут решать задачи поискового и исследовательского характера. И наверняка гражданское применение «Посейдонов» будет прорабатываться наряду с их военным использованием. Но сейчас их основная задача — гарантированный ответный удар из-под воды на случай ракетно-ядерного нападения.

Дмитрий Корнев