Войти
ТАСС

В ООН заявили, что обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта на Украине

306
0
-1
Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак
Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Источник изображения: Lev Radin/ Sipa USA

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий

ООН, 3 января. /ТАСС/. Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать указанный обстрел.

"Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение", - сказал он.

Хак также призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, уточнил он ТАСС.

Минобороны РФ в понедельник сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Удар был нанесен в новогоднюю ночь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
12.12.2022
"Ситуация изменилась". Пентагон больше не запрещает ВСУ атаковать цели в России
26.10.2022
Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
29.08.2022
Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
28.07.2022
Зеленский собрался вернуть утраченные территории за несколько недель
13.07.2022
Американские HIMARS на Украине стали оружием террора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 13:07
  • 40990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 12:59
  • 8
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:57
  • 3
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 11:27
  • 2
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей
  • 04.01 14:53
  • 1
Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО
  • 04.01 12:48
  • 0
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке