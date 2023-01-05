В ООН заявили, что обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта на Украине

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий

ООН, 3 января. /ТАСС/. Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать указанный обстрел.

"Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение", - сказал он.

Хак также призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, уточнил он ТАСС.

Минобороны РФ в понедельник сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.