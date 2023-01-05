В СБ ООН сообщили о планах обсудить ситуацию на Украине на заседании 12 января

Кимихиро Исиканэ, являющийся постоянным представителем Японии, подчеркнул, что обсуждение этого вопроса не ограничится лишь упомянутым заседанием

ООН, 3 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН 12 января. Об этом заявил во вторник на брифинге Кимихиро Исиканэ, являющийся постоянным представителем Японии, которая председательствует в январе в Совете Безопасности всемирной организации.

Его попросили уточнить, будет ли украинский вопрос подниматься на министерском заседании по международному миру и безопасности, которое, согласно графику СБ ООН, запланировано на 12 января. "Несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться" российская военная спецоперация на Украине, отметил Исиканэ, подчеркнув, что обсуждение этого вопроса не ограничится лишь упомянутым заседанием.