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ТАСС

Эксперт: США должны удержать конфликт на Украине в пределах нынешней территории

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

Отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис полагает, что у украинских военных нет возможности поразить какие-либо объекты в российском тылу с тем, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на фронте

ОТТАВА, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны не допустить расширения военного конфликта на Украине за пределы этой страны, так как если потенциально в него будет вовлечено какое-либо из государств НАТО, то подобная ситуация может привести к катастрофе. Такое мнение выразил во вторник в эфире канадского телеканала CBC отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис.

"Одна из самых важных вещей для Америки заключается в том, что мы прямо сейчас должны убедиться, что этот [кризис] не будет еще больше активизироваться и расширяться за пределы существующей конфликтной зоны", - сказал он. "Если каким-либо образом потенциально в этот [конфликт] будет вовлечена любая из стран НАТО, это может обернуться катастрофой для всех нас", - подчеркнул Дэвис, являющийся сотрудником американского исследовательского центра Defense Priorities, который специализируется на вопросах безопасности.

Кроме того, эксперт полагает, что у украинских военных нет возможности поразить какие-либо объекты в российском тылу с тем, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на фронте. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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