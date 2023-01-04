В Эстонии объединили корабли полиции и погранохраны с военно-морским флотом

Таллин. 3 января. ИНТЕРФАКС - В Эстонии во вторник состоялась церемония передачи кораблей департамента полиции и пограничной охраны в состав флота военно-морских сил, сообщило министерство обороны.

"Добавление четырех кораблей в состав военно-морского флота гарантирует Эстонии лучшую безопасность на море как в мирное время, так и в условиях кризиса. Это увеличит ситуационную осведомленность и быстроту реагирования в морской акватории, обеспечит лучшую обороноспособность и создаст лучшие условия для реагирования союзников на происходящий в регионе конфликт", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Прежние суда полиции и погранохраны станут военными кораблями, но продолжат выполнять и ряд гражданских задач, в том числе вести пограничный контроль, вести борьбу с загрязнением морских акваторий и участвовать в спасательных работах.

Охрана и защита морской границы Эстонии, осведомленность о ситуации на море станут задачей Сил обороны. Меняется также командная цепочка судов, предполагается совместное планирование их деятельность и постановка задач, что должно существенно ускорить и улучшить использование судов в различных ситуациях.

Военно-морские силы также перенимают и управление всеми радарами морского мониторинга.