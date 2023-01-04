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Газета.ru

"Используем опыт Израиля". Какой смысл в массированных ракетных ударах по Украине

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Источник изображения: gazeta.ru

Военный аналитик Кнутов: ВС РФ используют новую тактику на Украине, применяя опыт Израиля

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия перешла к постоянному давлению на Украину посредством ударов по энергосистеме и военным объектам. По его мнению, ВС РФ реализует израильский опыт. Он отметил, что подобная стратегия призвана лишить ВСУ возможности производить и ремонтировать технику и нарушить всю военную логистику. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Российские военные с помощью ракетных ударов пытаются истощить возможности ВСУ путем нарушения цепочек логистики и оставления оборонных предприятий без энергоснабжения, считает военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов. Первые результаты, по его словам, можно будет увидеть уже через неделю.

«Основная задача у ВС РФ - не дать восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники, а также усложнить переброску в подразделения украинской армии боевой техники с запада на восток и осложнить поставку резервов непосредственно в зону ведения боевых действий», - заявил он.

Кнутов отметил, что удары по тыловой инфраструктуре приведут к тому, что противнику станет сложней концентрировать возможности как для оборонительных, так и для наступательных действий.

По его словам, в ракетных ударах также есть и политическое объяснение - максимально быстро ответить на агрессивные действия противника, вроде попытки атаковать авиабазу в Энгельсе.

«Мы даем понять инициаторам, которые стоят за этими акциями, что мы их действия безнаказанно оставлять не будем. По сути используем опыт Израиля, который на любые действия террористических организаций в отношении своей страны всегда отвечает жестко, решительно и, самое главное, быстро. Потому что такие ответы имеют наилучшие результаты»,

- считает Кнутов.

Эксперт уверен, что увеличившееся количество ударов говорит о том, что возможности российской промышленности выросли и она продемонстрировала высокую устойчивость к санкциям.

«Поступление ракет идет ритмично в тех количествах, которое необходимо воздушно-космическим силам для нанесения атак. И все разговоры о том, что у России ракеты скоро закончатся, что у России нет микросхем и т.д. - это разговоры для украинских обывателей. Наша военная промышленность перестроилась и с поставленными задачами успешно справляется», - сказал он.

Также, по словам Кнутова, удары наносятся не только по энергетической и промышленной инфраструктуре, но и по системам противовоздушной обороны, в частности, по радиолокационным системам противника.

«Я так полагаю, что где-то через неделю противник начнет ощущать снарядный голод, нехватку боеприпасов, боевой техники на целом ряде направлений. Это делается в том числе, чтобы облегчить действия наших войск, которые ведут наступательные бои в районе Артемовска и Соледара, а также в районе Марьинки и на Краснолиманском направлении», - считает эксперт.

Последний налет

Утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Сирены звучали в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

В столице Украины и других крупных городах прогремели взрывы. В Одесской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения электричества.

Минобороны РФ позже сообщило, что удары были нанесены по энергетической и оборонной инфраструктуре противника. Украинская сторона не уточняла тип пораженных объектов.

Новые системы ПВО Украины

30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью «РБК-Украина», в котором заявил, что одобрение передачи Киеву ЗРК Patriot стало «психологическим переломом», а получение новых видов вооружений - похоже на компьютерную игру.

«Предоставление Patriot - это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло, - это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала. Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS?»,

- считает Кулеба.

Отвечая на вопрос, получат ли ВСУ ATACMS и современные ударные дроны в следующем году, Кулеба ответил утвердительно, отметив, однако, что все «зависит от ситуации поля боя».

21 декабря Зеленский попросил Байдена во время переговоров передать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, но он услышал лишь отказ, писал Politico со ссылкой на источник.


Михаил Родионов

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Израиль
Россия
США
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Продукция
Patriot ЗРК
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