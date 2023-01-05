Путин увеличил предельную штатную численность МЧС и ФСО

Президент Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО

МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении предельной численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.

"Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц", – говорится в указе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

Второй указ предполагает установление предельной численности военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 725 единиц.

В результате максимальная численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО – на 35 человек.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям.