Путин увеличил предельную штатную численность МЧС и ФСО

Президент Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО
МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении предельной численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.
Второй указ предполагает установление предельной численности военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 725 единиц.
В результате максимальная численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО – на 35 человек.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям.