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РИА Новости

Путин увеличил предельную штатную численность МЧС и ФСО

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО

МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении предельной численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.

"Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц", – говорится в указе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

Второй указ предполагает установление предельной численности военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 725 единиц.

В результате максимальная численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО – на 35 человек.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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