Как отношения с Китаем стали победой России

Российско-китайское партнерство – результат долговременных усилий дипломатов Москвы и Пекина. Одни видят в нем угрозу глобальному миропорядку. Другие, наоборот, называют этот диалог фундаментом многополярного будущего. Между тем 2022 год привнес множество испытаний в отношения двух стран. Как они отразятся на будущем российско-китайского сотрудничества?

Начало 2022 года продемонстрировало удивительное взаимопонимание между Россией и Китаем. Отношения Пекина и Москвы, кажется, вступили в период наивысшего расцвета. В январе, на фоне протестов в Казахстане, глава МИД КНР Ван И в ходе разговора по телефону с Сергеем Лавровым положительно оценил роль ОДКБ в нормализации обстановки в стране, что свидетельствует о едином понимании странами необходимых методов урегулирования конфликтов в регионе.

В феврале в Пекине прошли зимние Олимпийские игры, куда с официальным визитом прибыл президент Владимир Путин. Общие взгляды на понимание будущего мироустройства отразились в подписании 4 февраля "Декларации о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Документ заложил фундамент совместной работы двух стран по созданию справедливого и равного глобального порядка.

Таким образом, начало СВО 24 февраля пришлось на период беспрецедентного пика в российско-китайских отношениях. Пекин де-факто поддержал Москву, воздержавшись при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН о необходимости прекращения наступления на Украину. При этом постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал ООН дать рассудительный ответ на конфликт, а не подливать масла в огонь.

Вскоре, 7 марта, в рамках пресс-конференции глава МИД КНР Ван И дал развернутую оценку украинскому кризису. По его мнению, ситуация имеет глубокий исторический контекст. Он также подтвердил важность скорейшего выхода обеих сторон на мирные переговоры. Интересно, что позиция Пекина не повторяла мнение Москвы. Поднебесная стала третьей стороной в СБ ООН, продолжавшей настаивать на необходимости мирного диалога.

Не менее важным стало выступление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня 22 марта, в рамках которого он заявил, что Пекин намерен продолжать торговые отношения с Москвой в привычном формате. В ситуации блокады Западом это сыграло на руку России.

Торговля с Пекином, несмотря на все трудности, продемонстрировала существенный рост. Так, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в декабре заявил, что товарооборот России и Китая за первые девять месяцев этого года увеличился на 30% и достиг 129 млрд долларов.

Он также отметил, что в июне открылся автомобильный мост через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, а в ноябре – железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян. Эти проекты не только повысили эффективность системы трансграничной логистики между странами, но и продемонстрировали стремление государств налаживать гуманитарно-социальное взаимодействие.

Взгляды двух стран пересекались и по другим вопросам. В частности, сенсационным стало совместное решение Москвы и Пекина заблокировать резолюцию США в СБ ООН о санкциях против КНДР. Помимо этого, 31 марта в провинции КНР Аньхой состоялась встреча министров иностранных дел в формате стран – соседей Афганистана, в которой принял участие и Сергей Лавров. Как пишет Синьхуа, Ван И подчеркнул готовность двух сторон бороться с мировым гегемонизмом.

В сентябре Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Самарканде в рамках саммита ШОС. Лидеры еще раз подтвердили приверженность сохранению партнерских отношений между Пекином и Москвой. Затем в декабре состоялся визит Дмитрия Медведева в Пекин. Его беседа с председателем КНР подчеркнула важность дружбы двух государств.

И завершился год разговором лидеров обеих стран, который состоялся 30 декабря. Президент России пригласил коллегу посетить Москву и отметил, что сотрудничество двух стран продолжает укрепляться, несмотря на общую ситуацию в мире. В целом стороны подтвердили, что партнерство России и Китая является стабилизирующим фактором на фоне усиливающейся геополитической напряженности.

Путин также сообщил, что Москве и Пекину удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота (+25%). Москва вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое – по объему ввозимого СПГ. По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%. Значительный рост отмечается в торговле продукцией агропромышленного комплекса. С января по ноябрь товарооборот в данной сфере увеличился на 36%.

"В 2020 году наши отношения были поставлены на паузу в связи с пандемией коронавируса. Сегодня же мы стремительно наверстываем упущенное, совместно достигая новых высот. Особенно это заметно по градусу тепла в недавней встрече Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина в Пекине и последующими переговорами между лидером КНР и Владимиром Путиным. Обе стороны выразили надежду на то, что российско-китайский диалог будет углубляться и развиваться", – подчеркивает в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Андрей Островский, замдиректора Института Китая и современной Азии РАН.

"В этом году наши отношения прошли через испытание украинским кризисом. Огромную ценность представляет тот факт, что Китай поддержал Россию. Это видно по результатам голосования в ООН. Единственная проблема – санкции со стороны США и Европы. Наши операции долгое время проводились через западные, а не китайские банки. Над этим вопросом необходимо работать", – акцентирует собеседник.

"При этом Китай в меньшей степени, чем Россия, готов на столь радикальные действия по изменению миропорядка. Еще Дэн Сяопин использовал глагол "не высовываться" в качестве описания внешней политики Пекина. Для того, чтобы задавать тон в глобальной политике, Китаю необходимо нарастить мускулы", – считает эксперт.

"Однако Китай выдвинул инициативу "Сообщество единой судьбы", суть которой заключается в том, что мы находимся в одной лодке, и все страны вместе ответственны за будущее человечества. Это очень позитивная повестка, схожая с тем, как видит мир Российская Федерация, – рассуждает собеседник. – Поэтому Пекин – неразрывный партнер Москвы в деле трансформации миропорядка".

"Также в этом году у нас увеличился товарооборот, но заявленная цифра в 200 млрд долларов еще не достигнута. По объему внешней торговли с Китаем мы уступаем не только США, но и Вьетнаму. Нам есть, куда и за счет чего расти. Нужно увеличивать объем взаимных инвестиций, который до сих пор остается достаточно скромным", – утверждает эксперт.

"На этом фоне БРИКС и ШОС остаются важными организациями для наших стран. Их дальнейшее развитие возможно за счет постепенного роста экономик всех стран-участниц. Пока, конечно, они уступают западным объединениям, но видна заинтересованность государств в развитии этих организаций", – подчеркивает собеседник.

"Что не менее важно, уже в марте 2023 года Пекин готовится открыться для россиян. Это значит, что весной нас ждет возобновление именно межличностных связей государств. Народная дипломатия поможет политикам наращивать темпы сотрудничества", – резюмирует Островский.

Схожей точки зрения придерживается и Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. "Год начался с высокой ноты в российско-китайских отношениях. 4 февраля была подписана ранее упомянутая декларация, которая имеет особую ценность", – пояснил он.

"Также год был богат на испытания не только для России, но и для Китая. Пекин понимает, что мир стал менее дружелюбен, в том числе и к КНР: обострилась тайваньская проблема, происходит пересмотр китайско-американских торговых отношений", – подчеркивает эксперт.

"Подтверждается решительность двух стран в деле построения справедливой системы управления миром. В то же время конфликт на Украине имеет ряд негативных аспектов для Китая. В частности, падает покупательная способность стран Европы, что невыгодно для КНР. Поэтому ситуацию можно описать следующей формулировкой: Китай поддерживает Россию в ее стремлениях, но в отношении СВО придерживается нейтралитета", – рассуждает собеседник.

"Также Пекин пытается развивать отношения с Москвой таким образом, чтобы не попасть под удар Запада. Это сложная задача. Но судя по статистическим данным и политическим заявлениям лидеров обеих стран, мы достойно проходим это испытание", – объясняет Маслов.

"Что касается перспектив 2023 года, то мы будем продвигаться в плане единого понимания угроз.

Долгое время Китай развивался в "тепличных условиях": многие вещи казались чем-то исключительно теоретическим. Однако в этом году Пекин столкнулся с практической реализацией многих угроз в свой адрес. Это сближает наши страны", – уточняет эксперт.

"Должно усилиться взаимодействие в плане научного сотрудничества. Долгое время мы были нацелены исключительно на Запад, однако теперь взаимодействие ученых России и Китая ждет новый расцвет. Никуда не денется военное сотрудничество – оно будет идти вперед теми же темпами, что мы наблюдали в этом году", – резюмирует Маслов.

При этом, добавляют аналитики, в рамках "поворота на Восток" России важно не раствориться в проектах Китая. У каждой страны есть свои эксклюзивные национальные интересы, и сближение с Пекином не должно вредить отношениям Москвы с другими важными игроками в регионе, включая Нью-Дели.

Азия – пестрый регион, поэтому реальным интересам Москвы отвечает равномерное распределение дипломатических усилий. В этой связи в 2023 году России предстоит серьезная работа по диверсификации связей в регионе. Однако текущее состояние отношений с Китаем – это ценная и важная победа российской дипломатии на фоне противостояния с Западом.

Евгений Поздянков