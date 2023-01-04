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ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с коммерческими спутниками

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Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9.
Источник изображения: ixbt.com

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 14 запусках

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 114 коммерческих аппаратов. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии Transporter-6 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:56 по местному времени (17:56 мск). Falcon 9 доставит на околоземную орбиту 114 микроспутников и других аппаратов, их развертывание начнется примерно через час после запуска.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 14 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на площадку, расположенную на космодроме. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков. 

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