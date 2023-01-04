Минобороны доложит об обеспечении участников спецоперации вооружением до 1 февраля

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.