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Макрон пожелал Швеции и Финляндии вступить в НАТО "как можно скорее"

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Финляндии и Швеции скорейшего вступления в НАТО.

"Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии", — сказал он перед разговором с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Макрон также пообещал Швеции и Финляндии поддержку и "солидарность" Франкции в вопросе вступления двух стран в Евросоюз.

Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Заявки двух стран не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.

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Страны
Венгрия
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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